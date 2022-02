Een Britse rechtbank heeft de omstreden opschorting van brexitcontroles op goederen die vanuit Groot-Brittannië in Noord-Ierland worden ingevoerd, voorlopig tegengehouden.

Het High Court in Belfast nam vrijdag een beslissing in die zin. Die geldt totdat een grondig juridisch onderzoek is gevoerd, meldden het persbureau PA en de Ierse zender RTÉ.

De Noord-Ierse minister van Landbouw Edwin Poots van de protestants-unionistische DUP kondigde woensdag opeens aan dat hij de controles op de import, die onder aanhangers van zijn partij voor veel wrevel zorgen, zou opschorten. Londen gaf hem rugdekking, uit Ierland kwam kritiek. De Europese Unie riep de Britten op zich aan hun internationale verplichtingen te houden. Donderdag werden de controles volgens de Europese Commissie en Britse media nog uitgevoerd.

De controles zijn een onderdeel van het zogeheten Noord-Ierlandprotocol waarover Londen en de EU het in hun brexitakkoord eens werden. Het protocol bepaalt dat Noord-Ierland, in tegenstelling tot de rest van het Verenigd Koninkrijk, lid blijft van de douane-unie en interne markt van de EU. Daarmee werd een harde grens met Ierland vermeden, maar ontstond een douanegrens binnen het Verenigd Koninkrijk en worden levensmiddelen uit Groot-Brittannië aan controles onderworpen.

