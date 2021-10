Koningin Elizabeth II heeft haar ergernis geuit over wereldleiders die wel 'praten' over de klimaatverandering maar niet 'handelen'. Dat deed ze donderdag in een privégesprek in de marge van een toespraak voor het Welsh parlement, maar haar uitspraken werden geregistreerd doordat het microfoontje van de Britse Queen nog aanstond.

De 95-jarige vorstin had het met parlementsvoorzitter Elin Jones over de VN-klimaatconferentie in Glasgow (COP26), die op 31 oktober van start gaat, en verloor daarbij even haar gebruikelijke terughoudendheid: 'Buitengewoon, is het niet? Ik hoor wel praten over de COP... maar ik weet nog steeds niet wie er komt. Geen flauw idee'. 'We weten alleen wie er niet komt... Het is toch echt irritant wanneer ze wel praten, maar niets doen,' vervolgde ze.

Onder de leiders die hun aanwezigheid op de twee weken durende VN-klimaattop in Schotland nog moeten bevestigen, zijn de Chinese president Xi Jinping, de Russische leider Vladimir Poetin en de Indiase premier Narendra Modi.

Prins Charles, de zoon van de koningin en sinds lange tijd voorvechter van het milieu, riep eerder deze week de leiders nog op om 'de handen uit de mouwen te steken'. Zijn zoon William, tweede in lijn voor de Britse troon, uitte donderdag dan weer kritiek op de ondernemers die zich op ruimtetoerisme storten. Het zou beter zijn mochten ze zich concentreren op het redden van deze planeet, stelde hij in een interview met de Britse openbare omroep BBC. De voorzitter van het Welshe parlement bracht deze zeldzame, door sommigen bekritiseerde frontale aanval van prins William ter sprake bij de koningin waarop Elizabeth II glimlachend antwoordde: 'Ja, dat heb ik gelezen'.

