De Britse koningin Elizabeth II is bedroefd over de uitdagingen waarmee haar kleinzoon prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle de afgelopen jaren werden geconfronteerd.

Dat staat in een mededeling die Buckingham Palace in naam van de Queen verspreidde. Ze zegt ook bezorgd te zijn over de beschuldigingen van racisme.

"De hele familie is bedroefd over hoe uitdagend de afgelopen jaren waren voor Harry en Meghan", klinkt het. "De kwesties die werden aangehaald, vooral rond ras, zijn zorgwekkend. Hoewel sommige herinneringen kunnen verschillen van persoon tot persoon, worden ze erg ernstig genomen en zullen ze worden besproken binnen de familie."

De mededeling besluit met de boodschap dat "Harry, Meghan en Archie altijd geliefde familieleden zullen zijn". In het langverwachte interview met Oprah Winfrey dat zondag werd uitgezonden, zeiden Harry en Meghan onder meer dat er binnen de koninklijke familie bezorgdheden waren over hoe donker de huidskleur van zoon Archie zou zijn. Ook gaf Meghan aan dat ze zich suïcidaal voelde en hulp had gevraagd maar die niet had gekregen.

