De Britse prins Andrew heeft buiten de rechtbank om een "principiële" schikking getroffen met de vrouw die hem burgerrechtelijk wou vervolgen voor seksueel misbruik toen ze een tiener was.

De Britse prins Andrew (61) heeft buiten de rechtbank om een "principiële" schikking getroffen met de vrouw die hem burgerrechtelijk wou vervolgen voor drie keer seksueel misbruik toen ze in 2001 17 was, zo staat in een brief die naar een Amerikaanse districtsrechtbank is verstuurd door de advocaat van Virginia Giuffre, de vrouw in kwestie.

Die stelt een van de slachtoffers te zijn van de omstreden multimiljonair Jeffrey Epstein, die zich in 2019 van het leven beroofde voordat hij kon worden berecht. De vrouw zou, volgens de Amerikaanse wet als minderjarige, door Epstein zijn "uitgeleend" aan Andrew.

Andrew had tevergeefs geprobeerd de door Giuffre, ook bekend als Virginia Roberts, aangespannen misbruikzaak in New York te blokkeren. Hij beriep zich op een schikking die de vrouw in 2009 had gesloten met Epstein. Ze kreeg toen een half miljoen dollar en beloofde geen rechtszaken aan te spannen tegen andere "potentiële" betrokkenen.

Dat stond volgens de rechter een proces tegen Andrew niet in de weg. Dat besluit betekende dat de prins onder ede gehoord zou kunnen worden over de beschuldigingen. De krant The New York Times schreef dat advocaten van Giuffre al binnen de enkele weken de gelegenheid zouden krijgen om Andrew te ondervragen.

Om hoeveel geld de schikking gaat, is niet gezegd. Wel is gezegd dat de tweede oudste zoon van de Britse koningin een "substantiële schenking" zal doen aan een liefdadigheidsorganisatie van Giuffre (nu 38) ten behoeve van de rechten van slachtoffers van seksueel geweld;

De hertog van York heeft de aantijgingen altijd met klem ontkend.

"Het is nooit de bedoeling geweest van prins Andrew om kwaad te spreken over mevrouw Giuffre's karakter en hij aanvaardt dat zij leed onder zowel een uitgemaakt slachtoffer te zijn van misbruik, als van oneerlijke aanvallen in het openbaar".

"Het is geweten dat Jeffrey Epstein jarenlang handelde in ontelbare jonge meisjes. Prins Andrew betreurt zijn associatie met Epstein en prijst de moed van mevrouw Giuffre en andere overlevenden om voor zichzelf en anderen op te komen."

De prins "belooft zijn spijt voor zijn associatie met Epstein aan te tonen door de strijd tegen het kwade van handel in seks te steunen en door de slachtoffers daarvan te steunen", zegt het document ook.

De prins heeft door de affaire grote reputatieschade opgelopen. Koningin Elizabeth besloot vorige maand om haar zoon zijn titels af te nemen

