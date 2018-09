Britse premier Theresa May is 'geïrriteerd' door speculaties over haar politieke toekomst

May heeft dat gezegd tijdens een interview met BBC.

'Ik ben een beetje geïrriteerd (door de speculaties). Dit debat gaat echter niet over mijn toekomst, maar over de toekomst van de Britse burgers en van het Verenigd Koninkrijk', aldus de premier.

Discussie

May pleit voor het behoud van nauwe handelsrelaties met de EU-landen na de brexit op 29 maart 2019. Ze krijgt binnen haar conservatieve partij echter weerstand van de voorvechters van een harde brexit, met een volledige breuk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

'Dat is waarop ik me concentreer, en waarop we ons allemaal moeten concentreren. Ervoor zorgen dat we een goede deal krijgen van de EU, die de Britse burgers, waar ze ook wonen, bevoordeelt. Dat is hetgeen dat belangrijk is voor ons', aldus May nog.

Kritiek

May haalde ook uit naar de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, die volgens haar een 'compleet ongepast' taalgebruik hanteerde toen hij haar brexitplan vergeleek met 'een bomgordel' die vasthangt aan het Verenigd Koninkrijk.

Johnson, die gezien wordt als een mogelijke opvolger van May, stapte in juli op als minister uit protest tegen het plan van May om nauwe handelsrelaties met de EU te behouden.

Akkoord

Brussel en Londen hopen tegen de Europese top in oktober een akkoord te bereiken, en als dat niet lukt, moet er ten laatste begin november een deal op de tafel liggen.

Dat akkoord moet dan nog door het Britse parlement goedgekeurd worden, waar May slechts een kleine meerderheid heeft. Daarnaast moeten de 27 overblijvende EU-landen en het Europees Parlement hun fiat geven.