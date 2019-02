Britse premier May woensdagavond opnieuw in Brussel

'We zullen een vriendschappelijk onderhoud hebben, maar ik verwacht me niet aan een doorbraak', zo blikte Juncker vooruit naar zijn ontmoeting met May. De Britse premier wordt om 18.30 uur in het Berlaymontgebouw verwacht. Er is geen gemeenschappelijke persconferentie na afloop van het onderhoud.

May sloot vorig jaar een akkoord over de boedelscheiding, maar het Britse parlement wees die tekst af uit onvrede met de backstop, de vangnetoplossing die moet garanderen dat de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland te allen tijde openblijft. Harde brexiteers vrezen dat die backstop het Verenigd Koninkrijk voor eeuwig en altijd in de Europese douane-unie kan opsluiten.

Op aansturen van het parlement dringt May nu aan op 'bindende aanpassingen', maar de Europeanen willen het echtscheidingsakkoord niet heropenen. Ze weigeren dat de backstop in de tijd wordt begrenst, of dat de Britten die vangnetoplossing unilateraal kunnen opzeggen. Europa is wel bereid om de bijhorende politieke verklaring over de toekomst van de Europees-Britse relaties te herwerken.

Hoewel ze woensdag nog drie van haar conservatieve parlementsleden verloor, hoopt May nog steeds dat ze een herwerkt akkoord alsnog tijdig door het parlement kan loodsen. Intussen resten er nog amper veertig dagen tot de brexit en neemt het risico op een scheiding zonder akkoord almaar toe. Op 29 maart om middernacht vertrekt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, tenzij de Europeanen positief zouden reageren op een eventueel Brits verzoek om uitstel.