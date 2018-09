Britse premier May belooft bedrijven laagste belastingen in G20 na brexit

De Britse premier Theresa May heeft woensdag beloofd dat de bedrijven in haar land de laagste inkomenbelastingen in de G20 zullen betalen na de brexit. Zij sprak zich in die zin uit in een toespraak in New York, die erop gericht was de zakenwereld gerust te stellen.