De Britse politie meent dat alle 39 migranten die omkwamen in een koelwagen, de Vietnamese nationaliteit hebben. Dat bevestigt de politie van Essex vrijdagavond.

De politie gelooft dat ze verschillende slachtoffers heeft kunnen identificeren. Op basis daarvan meent men dat ze allemaal uit Vietnam afkomstig zijn. De identiteit van de slachtoffers zal pas later bekend kunnen worden gemaakt, het verificatieproces is nog aan de gang, klinkt het.

'We staan in contact met de Vietnamese autoriteiten', bevestigt Tim Smith van de politie van Essex vrijdagavond. Er zijn ook contacten met enkele families in Vietnam en in het Verenigd Koninkrijk.

De politie roept iedereen die mogelijk informatie heeft over de slachtoffers, op om zich kenbaar te maken. Ook twee broers uit Noord-Ierland, Ronan en Christopher Hughes, worden gevraagd om zich te melden. De truck waarmee de koelwagen werd opgepikt zou toebehoren aan Ronan en beiden worden al enkele dagen actief opgespoord door de speurders.

In de zaak zijn al twee mannen aangeklaagd voor moord. Een tweede persoon, Eamonn Harrison, is vrijdag voor de onderzoeksrechter in Dublin verschenen. Hij wordt ervan verdacht de koelwagen te hebben afgeleverd in de haven van Zeebrugge, voor transport naar Engeland. Hij zou herkend zijn op videobeelden aan een stopplaats in Veurne, aldus The Guardian.