Britse parlementsleden willen stemming over Brexitdeal uitstellen

Dat berichten Britse media zondag. Op die manier willen ze voorkomen dat de Britten zonder akkoord uit de EU stappen.

Een groep onder leiding van Labour-parlementslid Yvette Cooper en de conservatief Nick Boles is van plan maandag een amendement in te dienen dat de onderhandelingen met de EU verlengt zolang de parlementsleden niet instemmen met een terugtredingsakkoord. De backbenchers hopen zo een ongeordende uitstap zonder akkoord onmogelijk te maken.

Volgens de Britse krant The Times werkt conservatief Dominic Grieve intussen aan een tekst die het artikel 50 van het EU-verdrag tijdelijk opschort, om tijd te winnen voor verdere onderhandelingen.

Het artikel 50 stelt dat een lidstaat twee jaar na de notificatie van haar voornemen de Europese Unie verlaat. Het is op basis van dat artikel dat 29 maart 2019 als deadline voor de brexit is vastgelegd. Hoe een eventuele opschorting van dat artikel zou moeten gebeuren, is niet duidelijk.

In Downing Street 10, de ambtswoning van de eerste minister, worden de voorstellen van de antibrexitrebellen 'extreem zorgwekkend' genoemd. Het is noodzakelijk dat de parlementsleden gehoor geven aan de uitslag van het brexitreferendum, zo luidt de reactie op BBC News.