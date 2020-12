De federatie die de Britse publieke gezondheidsdienst (NHS) vertegenwoordigt heeft woensdag de Britse premier Boris Johnson opgeroepen om de overgangsperiode voor de brexit te verlengen. Ze vreest voor de gevolgen van een 'no deal' met de EU op het moment dat de gezondheidszorg geconfronteerd wordt met een gemuteerde variant van het coronavirus.

De gezondheidsdienst dringt in een brief aan op een verlenging met een maand van de overgangsperiode die afloopt op 31 december. Zo'n verlenging, waarbij de Europese regels van toepassing blijven, 'zal de NHS toelaten om zich te blijven concentreren op de strijd tegen de coronapandemie, zonder dat ze de verstorende wijzigingen moet ondergaan door het uitblijven van een akkoord', aldus de NHS Confederation, een van de organisaties die de gezondheidsdienst vertegenwoordigen.

De organisatie benadrukt dat de NHS momenteel met een van de grootste uitdagingen uit zijn geschiedenis kampt, met bijna 19.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, een niveau dat dat tijdens de eerste golf in de lente evenaart.

Om de mogelijke chaos van een 'no deal' te vermijden hebben ook de Schotse premier Nicola Sturgeon en de Londense burgemeester Sadiq Khan deze week de regering van Johnson al opgeroepen om een verlenging te vragen van de overgangsperiode, een vraag die door Johnson afgewezen werd.

