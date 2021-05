De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft Israël en de Palestijen dinsdag opgeroepen een einde te maken aan de 'cyclus van geweld' door een tweestatenoplossing, in aanloop naar de besprekingen die hij woensdag in het Midden-Oosten zal voeren na de wapenstilstand.

Tijdens zijn bezoek van één dag zal Raab de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontmoeten in Jeruzalem en de Palestijnse president Mahmoud Abbas in Ramallah, net als hooggeplaatste vertegenwoordigers van beide regeringen, zegt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het bezoek komt een dag na de aankomst van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die heeft beloofd de Amerikaanse banden met de Palestijnen opnieuw op te bouwen door een consulaat in Jeruzalem te heropenen en miljoenen euro's aan hulp te verstrekken aan de door oorlog geteisterde Gazastrook. Ook Blinken pleitte al voor een tweestatenoplossing.

