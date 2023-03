Britse minister op prospectie in Rwanda voor omstreden asielplan

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman heeft zaterdag in Rwanda een bezoek gebracht aan potentiële huisvesting waar asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk zouden worden ondergebracht.

De Britse regering broedt al langer op verregaande plannen om de illegale migratie naar het Verenigd Koninkrijk via het Kanaal een halt toe te roepen. In april vorig jaar al werd onder Bravermans voorganger Priti Patel een akkoord onderhandeld met Rwanda om migranten die illegaal in het Verenigd Koninkrijk zijn terechtgekomen naar het Oost-Afrikaanse land over te vliegen en hen daar onder te brengen. Dat lokte echter enorm protest uit in binnen- en buitenland met verschillende rechtszaken tot gevolg, waardoor het akkoord werd opgeschort in afwachting van de uitspraken ten gronde.

Braverman wil echter doorzetten met de plannen, en brengt dit weekend een bezoek aan Rwanda. Ze kreeg er zaterdag een rondleiding op het Riverside Estate, een domein dat de Rwandese overheid kocht om Rwandezen en migranten te huisvesten. De woningen hebben parkeerplaatsen, tuinen en breedbandinternet en staan te koop vanaf 14.000 Britse pond, legde de manager van de betrokken bouwfirma ter plaatse uit. Een kwart van de woningen is intussen al via de private markt verkocht.

Volgens Braverman zijn de huizen ‘erg mooi, van geweldige kwaliteit en zeer gastvrij’ en kwam er een ‘goede interieurarchitect aan te pas’.

‘Krachtig afschrikmiddel’

Braverman is ervan overtuigd dat Rwanda ‘vele duizenden migranten’ uit het Verenigd Koninkrijk onderdak kan bieden. De accommodatie kan ‘snel groeien eens de vluchten beginnen’, zei ze.

Over het aantal migranten dat Rwanda daadwerkelijk kan huisvesten, bestaat nochtans twijfel, maar dat doet de minister af als ‘een narratief van critici die de deal willen schrappen’.

Migranten uit het Verenigd Koninkrijk zouden in eerste instantie overigens in hostels of hotels worden ondergebracht, waarna ze kunnen verhuizen naar een meer permanente verblijfplaats.

Voor haar vertrek naar Rwanda benadrukte Braverman nog eens dat het plan van de regering een ‘krachtig afschrikmiddel’ zou zijn tegen ‘gevaarlijke en illegale overtochten’.

Later dit weekend ontmoet de minister nog president Paul Kagame en haar Rwandese evenknie Vincent Biruta.

De details van de deal van de Britse regering met Rwanda blijven intussen erg onduidelijk, klaagde oppositiepartij Labour onlangs nog aan. Zo is niet bekendgemaakt hoeveel migranten Londen naar Rwanda wil overvliegen en hoeveel geld Kigali in ruil krijgt. Volgens Yvette Cooper, de schaduwminister van Binnenlandse Zaken, is er al minstens 140 miljoen pond betaald zonder enig resultaat. ‘In plaats van dure pr-stunts zou ze (Braverman, red.) dat geld beter gebruiken om smokkelbendes die gevaarlijke boottochten organiseren te stoppen’, aldus Cooper.