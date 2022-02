Zelfs de kranten die de Tory-partij genegen zijn, sparen Johnson niet.

De Britse premier Boris Johnson krijgt dinsdag in de Britse kranten de wind van voren na de publicatie van het rapport van topambtenaar Sue Gray over de lockdownfeestjes in Downing Street. 'Een gebrek aan leiderschap', klinkt het bij Metro. The Mirror heeft het op zijn beurt over 'geen schaamte'.

Zelfs de kranten die de Tory-partij genegen zijn, sparen Johnson niet. 'Ja, premier, je bent in de fout gegaan. Maak het nu goed', schrijft de Daily Express. De Daily Mail eist dan weer dat het volledige rapport van Gray openbaar wordt gemaakt, want voorlopig gaat het enkel om een 'update'.

The Times benadrukt dat Johnson bij vier van de feesten die de politie onderzoekt, betrokken zou zijn geweest. The Guardian richt zich op zijn beurt rechtstreeks tot de partijgenoten van Johnson: 'Als de Tories na dit debacle beslissen om Johnson in het zadel te houden, dan bewijzen ze dat ze geen oog hebben voor de normen in het openbare leven of integriteit in het parlement.'

Meerdere kranten beklemtonen ook dat het schandaal negatief afstraalt op het land. In haar rapport verklaarde Gray dat Johnson en Downing Street op verschillende momenten hebben 'gefaald in hun leiderschap en oordeel'. Johnson verontschuldigde zich daarvoor in het parlement, maar weigerde ontslag te nemen.

