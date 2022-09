Britse koningin Elizabeth II (96) is overleden

De Britse koningin Elizabeth II, geboren op 21 april 1926, is donderdag in Balmoral Castle in Schotland op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Britse paleis op Twitter. Koningin Elizabeth II is ’s namiddags vreedzaam gestorven. Op 6 februari 2022 zat de Queen 70 jaar op de troon.

Dinsdag benoemde de vorstin Liz Truss nog tot premier van het Verenigd Koninkrijk, nadat Boris Johnson eerder bij haar zijn ontslag had ingediend. Omdat koningin Elizabeth II problemen had met haar gezondheid en mobiliteit, vond de zogenaamde ‘kissing hands’-ceremonie plaats in Balmoral Castle, haar buitenverblijf, en niet in Buckingham Palace in Londen. Twee dagen later, op donderdag, uitten haar artsen hun bezorgdheid over de gezondheid van de Queen. Ze werd onder medisch toezicht geplaatst in Balmoral Castle.