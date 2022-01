De Britse binnenlandse inlichtingendienst MI5 heeft parlementsleden een zeldzame waarschuwing gegeven dat een Chinese agente in het parlement is geïnfiltreerd om zich in de Britse politiek te mengen. Dat meldt de BBC.

Volgens een waarschuwing van de veiligheidsdienst heeft Christine Ching Kui Lee 'banden aangeknoopt' met huidige en toekomstige parlementsleden voor de Chinese Communistische Partij.

Daarnaast deed ze donaties aan politici, waarbij de financiering afkomstig was van buitenlanders in China en Hongkong.

Volgens het conservatieve parlementslid Iain Duncan Smith, een uitgesproken criticus van het Chinese regime, is de voorzitter van het Lagerhuis Lindsay Hoyle benaderd door MI5. 'Hij waarschuwt de parlementsleden dat een agent van de Chinese regering actief is geweest in het parlement', zo zei Duncan Smith aan zijn collega's.

In het bericht van MI5, dat door de Britse media is geciteerd, wordt verklaard dat ze 'zich bewust gemengd heeft bij politieke activiteiten namens het ministerie van Arbeid van het Verenigd Front van de Chinese Communistische Partij'.

Volgens dezelfde bron fungeerde Lee als facilitator bij 'financiële schenkingen aan politieke partijen, parlementsleden, kandidaat-parlementsleden en personen die een politieke functie in het Verenigd Koninkrijk overwegen', en dat namens buitenlanders die in China of Hongkong zijn gevestigd.

Christine Lee zou onder meer honderdduizenden pond hebben betaald aan Barry Gardiner, een voormalige bons van de Labourpartij, maar ook aan Labour.

Ze werd ook gefotografeerd met de voormalige conservatieve premier David Cameron tijdens een evenement in 2015, en bij een andere gelegenheid met de voormalige Labourleider Jeremy Corbyn.

In 2019 werd Christine Lee door de conservatieve premier Theresa May onderscheiden als erkenning voor haar bijdrage aan goede betrekkingen met China.

In een verklaring verzekerde Barry Gardiner dat alle donaties naar behoren waren gerapporteerd en liet hij weten dat de zoon van Christine Lee voor hem werkte tot zijn ontslag donderdag.

Iain Duncan Smith uitte zijn bezorgdheid over het feit dat Lee niet was gearresteerd, maar alleen de toegang tot het parlement was ontzegd. Hij riep ook op tot een herziening van de regels voor parlementaire accreditaties.

Duncan Smith is een van de vele Britse persoonlijkheden die door Peking op de korrel worden genomen wegens hun kritiek op de behandeling van Oeigoeren.

