Het Verenigd Koninkrijk moet ook na de brexit zelf controle behouden over zijn wetten, visserij en handel. Londen verandert daarover niet van standpunt. Dat heeft de Britse hoofdonderhandelaar David Frost zondag aangekondigd.

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een vrijhandelsakkoord gaan in verlengingen. De gesprekken worden vandaag/zondag in Londen gevoerd en volgende week in Brussel voortgezet. Frost schreef zondag op Twitter: "Dit is vanaf het begin onze positie geweest en die zal niet veranderen".

Frost ontmoet zondagmiddag EU-onderhandelaar Michel Barnier. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, zei zondag dat een post-brexit-deal tussen Londen en Brussel "erg moeilijk" is, met aanhoudende meningsverschillen over verschillende kwesties, waaronder de visserij.

Eerder werd midden november naar voren geschoven als de ultieme deadline om een akkoord te bereiken dat op 1 januari in werking kan treden. Die dag verstrijkt immers de overgangsperiode en verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie en interne markt. Zonder handelsakkoord dreigt dan alsnog een harde brexit, en gelden er plotsklaps douanetarieven en -quota op het handelsverkeer over het Kanaal.

De onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord lopen al sinds de lente. Grootste hinderpalen voor een deal zijn nog steeds de afspraken over visserij, de regels om de handel tussen Europese en Britse bedrijven eerlijk te houden en een mechanisme om eventuele handelsgeschillen te beslechten.

