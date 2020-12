Als de goederenstroom tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland niet snel hersteld wordt, dan riskeren er schappen in de supermarkten leeg te blijven. Daarvoor waarschuwen de supermarkten en sectororganisatie British Retail Consortium (BRC). Ook de Food and Drink Federation trekt aan de alarmbel.

Steeds meer landen, waaronder België, weren reizigers uit het Verenigd Koninkrijk vanwege de meer besmettelijke variant van het coronavirus die daar rondgaat. Het Britse bedrijfsleven vreest vooral dat het vervoer van goederen zwaar getroffen wordt door de noodmaatregelen in Frankrijk, dat gedurende 48 uur ook vrachtwagens weert.

'De sluiting van Frankrijk voor Brits verkeer, inclusief begeleide vracht, brengt de Britse import en export in de problemen tijdens de drukke kerstperiode. Goederen uit Frankrijk zijn toegelaten, maar slechts weinig transportbedrijven zullen nog vrachtwagens en chauffeurs naar het VK willen sturen zonder garantie dat ze op tijd kunnen terugkeren naar de EU', schreef het BRC zondag al op Twitter. 'Dit is een belangrijke bevoorradingsroute voor verse producten in deze tijd van het jaar: tijdens piekperiodes zoals die voor Kerstmis passeren elke dag 10.000 vrachtwagens via het Kanaal.' De vereniging roept de Britse regering en de EU dan ook op om zo snel mogelijk een oplossing te vinden, om zo tekorten te vermijden.

Verse voeding

Handelaars hebben voor de kerstperiode voldoende goederen ingeslagen om nog enkele dagen verder te kunnen, maar verlengingen van de Franse ban zouden kort voor het einde van de overgangsperiode na de brexit een probleem vormen. 'Als er niets verandert, zullen we de komende dagen tekorten gaan zien voor sla, bloemkool, broccoli en citrusfruit - die allemaal in deze tijd van het jaar van het continent worden geïmporteerd', zegt maandag ook de Britse supermarktketen Sainsbury's. De keten heeft er bij de Britse en Franse regeringen op aangedrongen om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen die prioriteit geeft aan de onmiddellijke doorgang van producten en dan met name etenswaren in de havens.

De Britse sectorfederatie Food and Drink Federation (FDF) waarschuwde er zondagavond op Twitter ook al voor dat er door de strenge Franse regels een tekort kan zijn aan verse voeding tijdens de kerstperiode en dat ook Britse voedingsproducten niet zullen uitgevoerd kunnen worden. 'De overheid moet dringend de Franse overheid overtuigen om de ban op begeleide vracht op te heffen', aldus CEO van FDF Ian Wright.

Vrachtwagens

Ondanks de reisbeperkingen blijven er vracht- en personenwagens toestromen aan de haven van de Britse stad Dover, ondanks het Franse inreisverbod. De regering heeft de transporteurs opgeroepen om niet naar de havens te reizen.

Aan de ingang van de haven worden de chauffeurs gewaarschuwd voor het feit dat de grens met Frankrijk gesloten is. Verschillende Britse vrachtwagenchauffeurs vertellen aan BBC dat ze rechtsomkeer maken en naar huis terugkeren. Buitenlandse chauffeurs moeten noodgedwongen twee dagen in hun cabine doorbrengen. Delen van de autosnelweg M20 doen nu dienst als enorme parkeerplaats voor vrachtwagens. Volgens de politie van het graafschap Kent staan daar zowat 500 voertuigen. Ook de havens van Portsmouth en Newhaven moeten volgens de overheid vermeden worden. In een reactie aan de openbare omroep noemt de vrachtwagenchauffeur Rick Mayo de situatie 'belachelijk. Vrachtwagenchauffeurs komen niet in contact met andere mensen, we bevinden ons alleen in onze cabine. We doen drie tot vier dagen aan zelfisolatie', zegt hij. 'Als er wel contact plaatsvindt, is dat erg beperkt en met mondmasker en handschoenen.'

