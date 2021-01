Britse experts tonen zich verwonderd over de uitspraken van premier Boris Johnson over een mogelijk hogere sterftegraad bij de Britse, meer besmettelijke variant van het coronavirus. Het is 'niet volledig duidelijk' dat de mutant dodelijker is, zegt Yvonne Doyle, medisch directeur van de gezondheidsinstantie Public Health England.

Volgens Doyle is het te vroeg om dergelijke conclusies te trekken. 'Er zijn wel aanwijzingen. Het gaat echter maar om een klein aantal gevallen, het is afwachten wat er echt uit de onderzoeken gaat komen', zei de directeur zaterdag tegenover BBC Radio 4.

Mutatie B.1.1.7

Wetenschapper Mike Tildesley, lid van de expertengroep Sage, sluit zich daar bij aan. 'Ik zou graag nog een tot twee weken wachten en een beetje analyseren alvorens we sterke conclusies trekken', stelde hij tegenover de BBC. Het aantal overlijdens is weliswaar licht gestegen, van tien tot dertien per duizend patiënten. 'Maar dat is gebaseerd op een relatief kleine hoeveelheid data.' Tildesley was naar eigen zeggen heel verrast dat de Britse premier op een persconferentie met de informatie naar buiten kwam.

Johnson verklaarde vrijdag dat er 'bewijs' is dat de variant van het coronavirus die eerst in Groot-Brittannië werd ontdekt, mogelijk een hogere sterfte veroorzaakt dan het oorspronkelijke virus. Mutatie B.1.1.7 dook eind vorig jaar op in het graafschap Kent, in het zuidoosten van Engeland, en verspreidde zich snel naar de hoofdstad Londen en andere delen van het land.

