De Britse dj Robert Etheridge, beter bekend als Dimension, heeft de Nieuw-Zeelandse autoriteiten 'teleurgesteld'. Hij blijkt besmet te zijn met de omikronvariant van het coronavirus, die nog niet eerder in Nieuw-Zeeland was geconstateerd. Omdat hij voortijdig uit zelfisolatie vertrok, kampt het land nu mogelijk met een uitbraak van de nieuwe variant.

Etheridge was naar Nieuw-Zeeland afgereisd om op oudejaarsavond op te treden op een festival. Hij bracht zeven dagen door in verplichte hotelquarantaine en moest daarna nog drie dagen in zelfisolatie. De dj vertrok uit zelfisolatie na de drie dagen maar vóór zijn laatste testuitslag bekend was en bezocht meerdere drukbezochte bars en restaurants in Auckland, de grootste stad van het land. Daarna bleek zijn test postief.

Needs to be at the top of every article

“A Ministry of Health spokesperson earlier told the Herald the infected person did not wait for a negative test result before they left the place they were self-isolating.” https://t.co/cQUTKwFfRa — Jin Russell (@DrJinRussell) December 29, 2021

Meer dj's?

Coronaminister Chris Hipkins noemt het 'zeer teleurstellend' en roept iedereen op de coronamaatregelen op te blijven volgen. 'Covid-19 is nog niet klaar met ons.' Het land wist de omikronvariant van het coronavirus door de verplichte isolatie van buitenlandse reizigers tot nu toe buiten de deur te houden. In een bericht op sociale media biedt Etheridge zijn excuses aan. Hij is inmiddels opnieuw in quarantaine en heeft 'vreselijk veel spijt'.

Volgens The New Zealand Herald, de grootste krant van het land, waren bij de gevaarlijke contacten van Dimension ook andere dj's die op oudejaarsavond voor het festival voorzien waren. Zij gaan volgens de krant nu ook opnieuw in quarantaine.

Etheridge was naar Nieuw-Zeeland afgereisd om op oudejaarsavond op te treden op een festival. Hij bracht zeven dagen door in verplichte hotelquarantaine en moest daarna nog drie dagen in zelfisolatie. De dj vertrok uit zelfisolatie na de drie dagen maar vóór zijn laatste testuitslag bekend was en bezocht meerdere drukbezochte bars en restaurants in Auckland, de grootste stad van het land. Daarna bleek zijn test postief.Coronaminister Chris Hipkins noemt het 'zeer teleurstellend' en roept iedereen op de coronamaatregelen op te blijven volgen. 'Covid-19 is nog niet klaar met ons.' Het land wist de omikronvariant van het coronavirus door de verplichte isolatie van buitenlandse reizigers tot nu toe buiten de deur te houden. In een bericht op sociale media biedt Etheridge zijn excuses aan. Hij is inmiddels opnieuw in quarantaine en heeft 'vreselijk veel spijt'.Volgens The New Zealand Herald, de grootste krant van het land, waren bij de gevaarlijke contacten van Dimension ook andere dj's die op oudejaarsavond voor het festival voorzien waren. Zij gaan volgens de krant nu ook opnieuw in quarantaine.