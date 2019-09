De Britse regering laat onderzoeken of er een brug kan worden gebouwd tussen Noord-Ierland en Schotland. Dat meldt de televisiezender Channel 4 News, die de hand heeft kunnen leggen op documenten die aantonen dat de overheidsdiensten Financiën en Transport de kostprijs en de risico's van het project aan het nagaan zijn. Volgens de Noord-Ierse unionisten van de DUP kan een brug de impasse rond de brexit oplossen.

Om Noord-Ierland met Schotland en de rest van Groot-Brittannië te verbinden, zou een brug van 20 kilometer in principe kunnen volstaan. Maar het nadeel van het bouwen van een overspanning van het Noorderkanaal is dat de twee oevers bijzonder slecht ontsloten zijn voor wegverkeer. Een verbinding die grosso modo het traject van een bestaande ferryverbinding tussen Noord-Ierland en Schotland volgt, lijkt dan weer moeilijk haalbaar vanwege de munitie uit de Tweede Wereldoorlog die nog op de bodem van de Ierse Zee zou liggen. Bovendien zou het kostenplaatje van zo'n 50 kilometer lange brug kunnen oplopen tot 20 miljard Britse pond (22 miljard euro).

Een woordvoerder van de Britse regering ontkent het verhaal niet en zegt dat premier Boris Johnson er nooit een geheim van gemaakt heeft "infrastructuurprojecten te steunen die mensen met elkaar verbinden", zeker over de verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk heen.

Het verhaal duikt op nu de regering-Johnson zou overwegen om een brexit-akkoord met de Europese Unie te onderhandelen waarin de door Johnson verfoeide 'backstop' beperkt wordt tot Noord-Ierland.

De backstop is het mechanisme dat ervoor moet zorgen dat er, in het geval van een brexit mét akkoord, nooit een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Volgens geruchten zou Johnson overwegen om die backstop ertoe te beperken dat, indien geactiveerd, enkel Noord-Ierland aangesloten blijft bij de Europese douane-unie. Groot-Brittannië zou in dat geval zijn eigen koers kunnen varen. Voor de vorige Britse premier Theresa May en de Noord-Ierse DUP, die vooralsnog de regering in Londen steunt, was zo'n Noord-Ierse backstop altijd onbespreekbaar omdat hij volgens hen de eenheid van het Verenigd Koninkrijk ondergraaft.

In plaats van grenscontroles tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek zou er een "grens in de Ierse Zee" getrokken worden, luidde het. Bij de DUP valt nu steun te rapen voor het idee van een brug die de Ierse Zee overspant. In de logica van de unionisten zou de constructie de noodzaak van grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het VK wegnemen.

Dat de unionisten nog steeds niet gewonnen zijn voor een miniversie van de backstop, maakte DUP-leidster Arlene Foster dinsdagavond nog eens duidelijk tijdens een bezoek aan premier Johnson. Zo'n regeling zou volgens haar "de economische en constitutionele integriteit van het Verenigd Koninkrijk" verbreken.

Pro memorie: de backstop zoals hij nu voorzien is in het brexit-akkoord dat drie maal weggestemd werd in het Britse parlement, houdt in dat heel het VK een tijdelijke douane-unie met de EU zou vormen. Het VK zou er tevens voor zorgen dat in Noord-Ierland een aantal regels van de Europese interne markt gevolgd worden, zodat elke vorm van grenscontrole onnodig blijft. Foster verliet Downing Street dinsdag met een gerust gemoed. Ze kreeg van Johnson te horen dat hij helemaal niet overweegt om de backstop tot Noord-Ierland te beperken.

Desondanks houden de geruchten aan dat hij dat wel zou doen. Zijn brexit-onderhandelaar David Frost zit vandaag/woensdag opnieuw samen met zijn Europese ambtgenoten. Ook al zou de Europese Unie wellicht instemmen met het voorstel - de Europese onderhandelaars legden het een aantal jaar geleden zelf op tafel - zou Johnson nog heel wat politieke hinderpalen moeten wegwerken om het te implementeren. Zo is het niet gezegd dat het Britse parlement zo'n aanpassing van Mays brexit-akkoord zal aanvaarden.

Sinds vorige week is Johnson namelijk zijn meerderheid in het Lagerhuis kwijt. Als ook de 10 DUP'ers hun steun zouden intrekken, zou hij tientallen oppositieleden van zijn akkoord moeten overtuigen én de rangen van zijn Conservatieve Partij gesloten houden. Daarenboven zou zo'n backstop alleen maar gedragen worden als ook het Noord-Ierse parlement een zekere mate van inspraak krijgt.

Maar zoals de Britse openbare omroep BBC aanstipt, mag die zeggenschap niet te ver gaan, want anders dreigt een mogelijk Noord-Iers veto het hele systeem te ondergraven. Een louter advies van Belfast zou dan weer als een belediging opgevat kunnen worden. Overigens maakt Noord-Ierland momenteel een politieke crisis door, waardoor het al sinds 2017 zonder parlement en regering zit. In die context verregaande inspraak geven aan de Noord-Ieren, lijkt eveneens niet voor de hand liggend.