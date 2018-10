Britse brexit-minister rekent op akkoord tegen 21 november

In de brief, geadresseerd aan de brexit-commissie van het Britse parlement, schrijft Raab dat hij graag door de commissie gehoord zal worden zodra er een akkoord bereikt is. 'Ik denk dat de datum van 21 november geschikt zal zijn', zo staat er te lezen. 'Het einde (van de onderhandelingen) is in zicht en we kunnen ons een weg banen door de resterende obstakels', vervolgt hij. Een woordvoerder van de Britse premier Theresa May wil zich echter niet laten vastpinnen op een datum. 'We hopen zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen', wilde die woordvoerder enkel kwijt.

