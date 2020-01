De Britse ambassadeur in Teheran, Rob Macaire, is volgens het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim opgepakt en enkele uren vastgehouden, maar kwam inmiddels weer vrij. Volgens Tasnim zou hij de demonstranten hebben aangezet tot 'radicale acties'.

Macaire zou zaterdagavond voor de universiteit Amir Kabir hebben deelgenomen aan een protestactie naar aanleiding van het neerhalen van een passagiersvliegtuig door Iran.

De ambassadeur werd na 'enkele uren' opnieuw vrijgelaten, maar moet zich zondag bij het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aanbieden, bericht Tasnim. Het incident werd nog niet officieel bevestigd door Buitenlandse Zaken in Iran.

De Iraanse strijdkrachten gaven eerder, na dagenlang ontkennen, toe dat de Boeing van Ukraine International Airlines woensdag in de buurt van Teheran per ongeluk werd neergehaald. Tot dan hadden de autoriteiten volgehouden dat de crash met het toestel te wijten was aan een technisch defect.

Teheran bood zijn verontschuldigingen aan voor het drama en verklaarde dat de verantwoordelijke voor het gerecht zal worden gebracht. Bij het ongeluk kwamen alle inzittenden van het vliegtuig om het leven.

Macaire zou zaterdagavond voor de universiteit Amir Kabir hebben deelgenomen aan een protestactie naar aanleiding van het neerhalen van een passagiersvliegtuig door Iran.De ambassadeur werd na 'enkele uren' opnieuw vrijgelaten, maar moet zich zondag bij het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aanbieden, bericht Tasnim. Het incident werd nog niet officieel bevestigd door Buitenlandse Zaken in Iran. De Iraanse strijdkrachten gaven eerder, na dagenlang ontkennen, toe dat de Boeing van Ukraine International Airlines woensdag in de buurt van Teheran per ongeluk werd neergehaald. Tot dan hadden de autoriteiten volgehouden dat de crash met het toestel te wijten was aan een technisch defect. Teheran bood zijn verontschuldigingen aan voor het drama en verklaarde dat de verantwoordelijke voor het gerecht zal worden gebracht. Bij het ongeluk kwamen alle inzittenden van het vliegtuig om het leven.