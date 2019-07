Kim Darroch, de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, stapt op. Dat heeft hij bekendgemaakt in een per e-mail verstuurde mededeling, zo meldt persagentschap Bloomberg. De Amerikaanse president Donald Trump had de voorbije dagen nog zwaar uitgehaald naar de man.

Darroch was in de Verenigde Staten onder vuur komen liggen na een reeks gelekte memo's waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump 'onbeholpen' en 'onbekwaam' noemde. De mails lekten uit via de krant Mail on Sunday.

In een reactie had Trump laten verstaan dat de VS 'geen contacten meer' zouden hebben met de ambassadeur en dat de volgende Britse regering er goed aan zou doen de man te vervangen.

p Twitter noemde Trump hem ook een 'heel domme kerel'.

'De huidige situatie maakt het voor mij onmogelijk om mijn rol te vervullen op de manier die ik zou willen', staat in de mail van Darroch.

De Britse eerste minister Theresa May had wel haar steun aan de diplomaat uitgesproken. Naar aanleiding van het ontslag, nam May het woensdag nogmaals voor hem op in het Britse parlement. 'Het is zeer betreurenswaardig dat hij het noodzakelijk achtte om afstand te nemen van zijn positie van ambassadeur in Washington', aldus de ontslagnemende eerste minister. 'Een goede regering is afhankelijk van ambtenaren om eerlijk en volledig advies te geven.'

De positie van Darroch was dinsdagavond ook aan bod gekomen tijdens het debat tussen Boris Johnson en Jeremy Hunt, de twee kandidaten voor de opvolging van May. Hunt had laten verstaan dat Darroch wat hem betreft mag aanblijven als ambassadeur. Maar gewezen minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, de gedoodverfde kandidaat voor de opvolging van May, hield zich op de vlakte en sprak geen expliciete steun uit.