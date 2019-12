Het Brits Lagerhuis heeft de Withdrawal Agreement Bill van premier Boris Johnson met een ruime meerderheid goedgekeurd. Die brexitwet voorziet dat het Verenigd Koninkrijk ten laatste op 31 januari 2020 de EU verlaat.

358 parlementsleden stemden voor, 234 tegen.

Dat de wet zonder veel kleerscheuren zou goedgekeurd worden werd verwacht. Sinds de recente verkiezingen beschikken de Tories over een comfortabele meerderheid van 365 van de 650 parlementsleden.

De brexitwet wordt nu verder in detail behandeld door zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis.

De wet houdt ook in dat de overgangsperiode, waarbij het Verenigd Koninkrijk nog tot eind 2020 de EU-regels blijft volgen, niet kan uitgebreid worden.

De herverkozen premier Boris Johnson had vrijdag zijn plannen in het parlement verdedigd, oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) had opgeroepen tegen te stemmen in afwachting van 'een betere en billijkere' manier om de EU te verlaten.

Voor de verkiezingen van vorige week donderdag had het parlement enkel in eerste lezing de brexitplannnen. goedgekeurd.