Brits Parlement wringt premier Theresa May stilaan de nek om

De Britse premier Theresa May verdedigt de komende dagen haar brexitakkoord in het parlement. Volgende week dinsdag is het erop of eronder, maar de kans dat het akkoord groen licht krijgt, is bijzonder klein. Normaal gezien had de regering-May daarna 21 dagen om terug te keren naar het parlement met een nieuw plan.

Maar zo lang willen de parlementsleden niet wachten: een amendement op een ordemotie - wat op zich al vrij uitzonderlijk is - die de termijn terugbrengt naar drie dagen, is woensdagmiddag goedgekeurd door 308 parlementsleden. 297 anderen stemden tegen. Officieel wil het parlement daarmee de kans een brexit zonder akkoord beperken. 'Het doel is om te vermijden dat de regering buiten tijd gaat richting een 'no deal'. Als en wanneer het plan van de premier dinsdag wordt weggestemd, dan kunnen we niet wachten tot 12 februari voor de volgende stemming.

'De situatie is nu te dringend', viel te horen in parlementaire kringen. May en co. verliezen daarmee nog maar eens een cruciale stemming in het parlement. Gisteren/dinsdag kreeg het parlement er al een amendement door dat de bevoegdheden van de regering om belastingen te heffen en innen in een no deal-scenario gevoelig inperkt.

Bovendien is het niet zozeer oppositiepartij Labour die May hier de das om doet. Het grootste deel van de oppositie zou eerder broeden op een motie van wantrouwen wanneer de premier dinsdag de stemming verliest, om dan naar vervroegde verkiezingen te kunnen gaan. Het amendement werd ingediend door een parlementslid van de Conservatieve partij van May, Dominic Grieve, en werd gesteund door een hele resem Conservatieve ex-ministers en -staatssecretarissen. De Britten verlaten de Europese Unie op 29 maart, met of zonder akkoord, herhaalde May al meermaals. De kans dat het voorliggende brexit-akkoord het niet haalt, lijkt steeds groter te worden.