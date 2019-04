Brits parlement vindt opnieuw geen meerderheid voor brexit-aanpak

Het Britse parlement heeft maandagavond gestemd op vier verschillende alternatieven voor de brexit, maar opnieuw wist geen enkele aanpak een meerderheid te verwerven.

De Britse parlementsleden bogen zich maandagavond nog maar eens over de Britse exit uit de Europese Unie. Omdat het brexit-akkoord dat premier May met de Europese Unie had onderhandeld er nu al drie keer gesneuveld is, probeert het Lagerhuis het eens te raken over een alternatief scenario, om te vermijden dat de Britten de Unie op 12 april zonder deal moeten verlaten.

Het dichtst bij kwam een voorstel van voormalig minister van Financiën Kenneth Clarke, dat een douane-unie met de EU zou behouden. Daar stemden 276 parlementariërs tegen en 273 voor.

Ook stemde een kleine meerderheid (282 tegen 261) tegen een uitgebreider pakket maatregelen voor een soft brexit, waaronder het behoud van een gemeenschappelijke markt met de EU. Dat was het plan van de conservatieve parlementariër Nick Boles, die direct na de stemming op de vloer van het Lagerhuis bekendmaakte dat hij uit de partij van premier Theresa May stapt. Volgens Boles zijn de Conservatieven onvoldoende bereid om tot een compromis te komen om de brexit te doen slagen.

Een voorstel dat ertoe opriep om een uiteindelijk brexit-scenario eerst nog voor te leggen aan het Britse volk via een nieuw referendum, werd eveneens verslagen (292 tegen 280). De steun voor een people's vote is wel flink gestegen sinds het parlement daar vorige week over stemde. Toen werd het amendement nog verslagen met 295 tegen 268 stemmen.

Maandagavond stemden 191 parlementsleden voor het volledig intrekken van artikel 50, waardoor de brexit zou worden geannuleerd. Er waren 292 stemmen tegen dat voorstel.

Corbyn: 'Geef brexit-opties een derde kans'

Premier May zelf reageerde na afloop van de stemming niet. Haar brexit-minister Stephen Barclay deed dat wel. Volgens hem kan het parlement een crash uit de EU nog altijd vermijden, als het later deze week de deal van May goedkeurt. Hij verklaarde dat de regering dinsdagochtend opnieuw bijeenkomt om de volgende stappen te bespreken.

Oppositie-leider Jeremy Corbyn vond dat het Lagerhuis nog een kans moet krijgen om over alternatieven te stemmen. 'Als May haar deal drie keer voor het Huis mag brengen, dan zouden de andere opties ook een derde kans mogen krijgen', zei de Labour-aanvoerder. Hij wees ook op de erg nipte stemming over het scenario waarin de Britten in de douane-unie blijven.

Vorige week stemde het House of Commons ook al alle alternatieve mogelijkheden weg. Dat waren er toen acht. Premier May zou van plan zijn haar akkoord deze week nog maar eens voor te leggen in het parlement. Zoals de kaarten nu liggen, stappen de Britten op 12 april uit de Europese Unie zonder deal.