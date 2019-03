Brits parlement verwerpt alle voorstellen: 'Geen simpele weg vooruit'

Zowel het voorstel om zonder deal uit de EU te stappen, als verschillende andere voorstellen, werden door een meerderheid van de Britse parlementsleden weggestemd. Het ging niet-bindende, indicatieve voorstellen. De regering ziet zich in de uitkomst gesterkt dat May's deal 'de beste optie' is.

Het voorstel om zonder enige voorziening uit de EU te stoppen, het zogenoemde 'no deal'-scenario, werd door 400 parlementsleden weggestemd (160 stemden voor). Het voorstel voor een gemeenschappelijke markt 2.0, waarbij het Verenigd Koninkrijk onderdeel zou blijven van een vrijehandelszone en de Europese Economische Regio werd met 188 voor en 283 stemmen weggestemd. Een soortgelijke deal, maar zonder douane-unie, werd met 65 voor en 377 weggestemd.

Het voorstel voor een douane-unie haalde het bijna, maar net niet: 264 stemmen voor, 272 tegen.

Ook het plan van Labour om nauw samen te werken op het gebied van een economische markt en een douane-unie te vormen, waarin het VK 'een behoorlijke zeggenschap heeft wat betreft nieuwe handelstermen', sneuvelde met 237 stemmen voor en 307 tegen.

Een was ook een voorstel waarbij een stemming over het no deal-scenario wordt georganiseerd twee dagen voor het vertrek uit de EU, waarbij, als tegen het no deal-scenario wordt gestemd, de minister-president artikel 50 (het juridische proces dat brexit in gang zet) moet terugtrekken. Ook dit haalde het niet, met 184 stemmen voor, en 293 tegen.

Een voorstel voor een publieke raadpleging over de brexitdeal haalde het ook niet, met 268 stemmen voor en 295 tegen.

Tenslotte haalde een voorstel dat de regering opriep om handelsovereenkomsten met de EU na te streven als er geen deal gevonden zou worden het ook niet, met 139 stemmen voor en 422 tegen.

Hoe nu verder? Daarover heerst nog veel onduidelijkheid. De brexit-minister Steven Barclay zei alvast dat de uitkomst van de stemming vanavond het idee binnen de regering had versterkt dat de deal die op tafel ligt 'de beste optie' is. Hij zei volgens de BBC dat er 'een wijd scala aan opties' was overwogen en er 'geen simpele weg vooruit' is.