Brits parlement stemt in week van 14 januari over brexit-akkoord

Dat heeft May maandag bekendgemaakt tijdens een debat in het parlement. Ze wil intussen met de EU blijven onderhandelen over verdere garanties in verband met de 'backstop' voor de Ierse grens.

Het debat vond plaats na opnieuw een chaotische week in de Britse politiek. Vorige week maandag kondigde May onverwacht aan dat de voor dinsdag geplande stemming over het brexit-akkoord werd uitgesteld. Het leverde haar een vertrouwensstemming binnen haar Conservatieve Partij op. Die won ze, maar een derde van de Tory-parlementsleden zegde wel het vertrouwen in May op.

Vervolgens slaagde May er donderdag op de Europese top niet in de door haar gevraagde "juridische en politieke garanties" met betrekking tot de Iere grens los te weken. In het Lagerhuis maakte May maandag bekend dat het uitstel van de stemming geen afstel betekent. In de week van 7 januari zal er opnieuw worden gedebatteerd over de 'deal', een week later zal er - eindelijk - worden gestemd.

May zei te begrijpen dat veel parlementsleden nog steeds problemen hebben met de in het akkoord uitgewerkte noodoplossing ('backstop') voor de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek. Daarom gaan volgens May de gesprekken met de EU verder, ook al kreeg ze op de top te horen dat geen enkele Europese leider "het VK in de backstop wil houden".

Opvallend genoegd ontkende de Europese Commissie eerder op de dag dat er nieuwe vergadering met de Britse regering gepland zou zijn. Na May kwam Labour-leider Jeremy Corbyn aan het woord. Hij zei dat het VK zich in een "constitutionele crisis" bevindt en dat May geen autoriteit meer heeft als premier. Even zag het ernaar uit dat hij een motie van wantrouwen tegen de premier zou aankondigen, maar dat deed Corbyn uiteindelijk niet.

Zoals zondagavond al was aangekondigd door haar kabinet, zei May dat een tweede referendum over de brexit wat haar betreft uitgesloten is. "Het zou voor een vertrouwensbreuk met het Britse volk zorgen en de integriteit van de politiek schade berokkenen", legde ze uit. "Het zou aan miljoenen Britten de boodschap sturen dat onze democratie haar beloftes niet nakomt."

May: 'Tweede brexitreferendum zal onherstelbare schade aanrichten'

Onder meer de vroegere Britse eerste ministers John Major en Tony Blair zijn voorstander van zo'n nieuw referendum. Bij het vorige, in juni 2016, sprak slechts een kleine meerderheid van de Britten zich uit voor het vertrek van hun land uit de Europese Unie. Vele kiezers bleken slecht geïnformeerd en sommigen verklaarden achteraf spijt te hebben van hun stem.

Dat het Verenigd Koninkrijk nu afstevent op een zogenaamde 'harde brexit', zonder akkoord met de EU, doet de vrees voor chaos en de roep tot een nieuw referendum toenemen.

Maar May gelooft niet dat dat de oplossing is. 'Dat zal ons niet vooruit helpen', klinkt het, en integendeel 'het land nog meer verdelen'.

Op 29 maart volgend jaar, om middernacht, zouden de Britten officieel uit de Europese Unie moeten stappen. Het blijft koffiedik kijken of de deal die May intussen sloot met Europa de goedkeuring van het Britse parlement zal krijgen.