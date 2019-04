Brits parlement krijgt controle over voorstel voor nieuwe brexit-deadline

Het hogerhuis van het Britse parlement heeft maandagavond een wet aangenomen om de regering te dwingen om aan Europa een nieuwe deadline te vragen. Zo wil het een brexit zonder deal op 12 april vermijden.

De wet werd vorige week al in het Britse lagerhuis goedgekeurd. Nu het voorstel ook door het hogerhuis is aanvaard, kan het een wet worden. Een groep parlementsleden, over de partijgrenzen heen, wil zo verhinderen dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie stapt.

Het is onduidelijk of de wet iets zal veranderen aangezien May sowieso van plan is om woensdag op een speciale Europese top uitstel te vragen tot 30 juni.