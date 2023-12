Brits parlement keurt omstreden Rwandaplan goed

Het Britse parlement heeft dinsdagavond het omstreden Rwandaplan van de regering van premier Rishi Sunak goedgekeurd. Het plan om illegale migranten naar Rwanda te sturen, haalde het met 313 stemmen voor, tegenover 269 stemmen tegen.

Het Britse parlement heeft dinsdagavond het omstreden Rwandaplan van de regering van premier Rishi Sunak goedgekeurd. Het plan om illegale migranten naar Rwanda te sturen, haalde het met 313 stemmen voor, tegenover 269 stemmen tegen.

Het was niet duidelijk of de wet er doorheen zou komen, omdat Sunak ook veel kritiek kreeg van zijn eigen partijgenoten. De rechtervleugel van de Conservatieven vindt dat de Rwandadeal niet ver genoeg gaat. Vlak voor de stemming maakte een groep van veertig partijgenoten bekend niet voor de wet te gaan stemmen, maar dat was niet genoeg om de wet terug te sturen.

Eerder had het Britse Hooggerechtshof een stokje gestoken voor de maatregelen, maar de regering-Sunak wou toch doorzetten met de plannen. De Britse premier wil de wet gebruiken om illegale migratie met behulp van kleine bootjes over het Kanaal een halt toe te roepen. Iedereen die op die manier in het Verenigd Koninkrijk aankomt, zou ongeacht hun afkomst meteen naar Rwanda worden gestuurd. Daar moeten ze dan hun asielaanvraag indienen. Bovendien zouden asielzoekers geen beroep kunnen aantekenen omdat het recht op Britse mensenrechten hen expliciet wordt ontzegd.

De rechtervleugel vindt de wet niet ver genoeg gaan. Zij eisen dat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zodat asielzoekers ook op die manier geen rechtszaak aanhangig zouden kunnen maken.

Het Hooggerechtshof bepaalde dat het plan tegen het Europese mensenrechtenverdrag ingaat, omdat Rwanda geen veilig land is om migranten naar uit te zetten. Sunak kwam daarna met de nu voorgelegde noodwetgeving om die beslissing naast zich neer te kunnen leggen. Mensenrechtenorganisaties uitten flinke kritiek op de plannen en ook oppositiepartij Labour is tegen het omstreden beleid.

Het wetsvoorstel moet nu nog langs het Britse Hogerhuis, waar parlementariërs waarschijnlijk nog zullen proberen de plannen te matigen. De regering hoopt in het voorjaar de eerste migranten op het vliegtuig naar Rwanda te kunnen zetten.