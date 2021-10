In Groot-Brittannië worden maandag, zoals aangekondigd, militairen ingezet om tankstations te bevoorraden.

Ruim 200 militairen zullen helpen met het rondvoeren van benzine en diesel. Dat gebeurt vooral rond Londen en in het zuidoosten van Engeland, waar de voorraden zich minder snel herstellen dan elders. De voorbije week stonden Britten aan te schuiven aan tankstations.

Door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs die brandstof kunnen rondvoeren, stonden sommige tankstations droog. Britten begonnen massaal brandstof te hamsteren, met lange files aan de tankstations tot gevolg. Volgens de regering begint de situatie zich intussen te stabiliseren, en raken de voorraden in de tankstations weer op peil.

In grote delen van het land zijn er geen problemen meer, maar in de hoofdstad en het zuidoosten van het land bijvoorbeeld staat nog steeds één op de vijf tankstations droog.

