Frankrijk gaat meer patrouilles en technologische middelen inzetten om de illegale immigratie naar het Verenigd Koninkrijk in te dijken. Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zaterdag aangekondigd.

Volgens Patel gaat Frankrijk vanaf 1 december het aantal patrouilles aan de kusten verdubbelen. Er worden ook drones en radars ingezet om mensen op te sporen die de oversteek over het Kanaal wagen.

Patel bereikte daarover zaterdag een akkoord met haar Franse ambtgenoot Gerald Darmanin. "Dit is een nieuwe stap voorwaarts in onze gezamenlijke missie om het oversteken van het Kanaal totaal onuitvoerbaar te maken", zo meldde Patel aan de openbare omroep BBC.

Steeds meer migranten proberen vanaf de Franse kust in gammele bootjes de Britse eilanden te bereiken. De drukbevaren route is bijzonder gevaarlijk. Vorig jaar werden vier doden geteld, en sinds begin dit jaar kwamen al minstens zeven mensen om.

Het Verenigd Koninkrijk heeft Frankrijk in het verleden aangewreven dat het niet voldoende doet om te verhinderen dat migranten de oversteek wagen. In september stipten de Franse autoriteiten aan dat ze meer dan 1.300 mensen hadden onderschept. Van begin januari tot eind augustus waagden ongeveer 6.200 migranten hun kans.

