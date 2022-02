Luchtvaartmaatschappij British Airways schrapt alle korteafstandsvluchten vanop de Londense luchthaven Heathrow tot zaterdagmiddag. Dat meldt de Britse omroep BBC. De langeafstandsvluchten gaan wel gewoon door.

British Airways verwijst naar technische problemen als de oorzaak. Vrijdagavond was de website urenlang niet beschikbaar, al gaat het niet om een cyberaanval, benadrukt de luchtvaartmaatschappij.

Ook later op de dag zouden er nog storingen zijn, die ook op Gatwick Airport en London City Airport voor vertragingen kunnen zorgen. De luchtvaartmaatschappij raadt reizigers daarom aan om voor vertrek de status van hun vlucht na te kijken via de website.

Volledige terugbetaling

Reizigers die problemen ondervinden door de afschaffingen, kunnen rekenen op een volledige terugbetaling van hun vliegticket. Ze krijgen ook de kans om hun vlucht gratis te herboeken naar een latere datum.

Op Brussels Airport is zaterdagvoormiddag één inkomende en één uitgaande vlucht van British Airways van en naar Heathrow geschrapt, zo meldt de website van de luchthavenuitbater.

