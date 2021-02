De Brit Karim Khan is de nieuwe hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hij volgt midden juni Fatou Bensouda uit Gambia op.

Khan wordt aangesteld voor negen jaar. Een geheime stemming door de 123 staten die het ICC erkennen was nodig omdat overleg niets had opgeleverd. Khan kreeg 72 stemmen.

Het was de eerste keer dat de landen het niet eens waren geraakt over een kandidaat en er dus gestemd moest worden. De Ierse jurist Fergal Gaynor kreeg 54 stemmen.

Het hof begon bijna twintig jaar geleden en buigt zich over oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide.

Khan start zijn mandaat op een kritiek moment voor het ICC. Het staat onder grote politieke druk vanwege de geplande onderzoeken naar oorlogsmisdaden in Palestina en Afghanistan. Dit zou kunnen resulteren in processen tegen het militairen uit de Verenigde Staten of Israël. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump had sancties opgelegd opgelegd tegen de rechtbank vanwege mogelijke onderzoeken naar Amerikaanse burgers. De VS en Israël erkennen het ICC niet, net als China en Rusland.

Khan leidt vandaag het onderzoek naar oorlogsmisdaden van terreurgroep Islamitische Staat in Irak in naam van de Verenigde Naties en heeft veel ervaring in het internationaal strafrecht als aanklager en advocaat bij het Internationaal Strafhof. Hij verdedigde onder meer de zoon van de voormalige Libische leider Moammar Kadhafi en voor een speciale rechtbank voor Sierra Leone verdedigde hij de Liberiaanse ex-president Charles Taylor.

Khan wordt aangesteld voor negen jaar. Een geheime stemming door de 123 staten die het ICC erkennen was nodig omdat overleg niets had opgeleverd. Khan kreeg 72 stemmen. Het was de eerste keer dat de landen het niet eens waren geraakt over een kandidaat en er dus gestemd moest worden. De Ierse jurist Fergal Gaynor kreeg 54 stemmen. Het hof begon bijna twintig jaar geleden en buigt zich over oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Khan start zijn mandaat op een kritiek moment voor het ICC. Het staat onder grote politieke druk vanwege de geplande onderzoeken naar oorlogsmisdaden in Palestina en Afghanistan. Dit zou kunnen resulteren in processen tegen het militairen uit de Verenigde Staten of Israël. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump had sancties opgelegd opgelegd tegen de rechtbank vanwege mogelijke onderzoeken naar Amerikaanse burgers. De VS en Israël erkennen het ICC niet, net als China en Rusland. Khan leidt vandaag het onderzoek naar oorlogsmisdaden van terreurgroep Islamitische Staat in Irak in naam van de Verenigde Naties en heeft veel ervaring in het internationaal strafrecht als aanklager en advocaat bij het Internationaal Strafhof. Hij verdedigde onder meer de zoon van de voormalige Libische leider Moammar Kadhafi en voor een speciale rechtbank voor Sierra Leone verdedigde hij de Liberiaanse ex-president Charles Taylor.