Brics-samenwerkingsverband verwelkomt 6 nieuwe landen, waaronder Iran

Brics, het samenwerkingsverband tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, verwelkomt zes nieuwe leden. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa donderdag bekendgemaakt op de Brics-top in Johannesburg. Zuid-Afrika is momenteel leider van het verband. ‘Met deze top begint Brics aan een nieuw hoofdstuk’, klonk het.

Saoedi-Arabië, Argentinië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Ethiopië en Iran zullen vanaf 1 januari 2024 toetreden tot het bondgenootschap. De uitbreiding van de groep is een belangrijk punt op de agenda van de driedaagse top.

De vijf landen waren het er al langer over eens dat het goed was om uit te breiden, maar verschilden nog van mening over de manier waarop. ‘We hebben een document opgesteld dat de richtlijnen, principes en onderzoeksprocessen vastlegt voor landen die lid willen worden van de Brics’, meldde de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Naledi Pandor, en benadrukte de ‘positieve’ stap voorwaarts.

Ongeveer veertig landen verspreid over de hele wereld hebben gevraagd om lid te worden of hebben de wens geuit om lid te worden van de ‘club van vijf’. Volgens het blok toont dit de groeiende invloed van opkomende landen op het internationale toneel.

De huidige Brics-landen vertegenwoordigen zowat veertig procent van de wereldbevolking en willen een tegengewicht bieden voor het Westen en de G7. Dat is een samenwerking van de Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en de Europese Unie.

Daarnaast willen zij onder andere ook de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar als wereldwijde reservemunt terugdringen. De Verenigde Staten zeiden dinsdagavond nog dat zij de Brics niet als toekomstige “geopolitieke rivalen” zien.

Iran en Ethiopië reageren opgetogen

De Iraanse vertegenwoordiger op de driedaagse top in Johannesburg prijst het ‘strategische succes voor de buitenlandse politiek’, terwijl de Ethiopische premier Abiy Ahmed dit een ‘sterk moment’ noemde voor het Oost-Afrikaanse land.