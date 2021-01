De brexit brengt steeds meer praktische problemen aan het licht. Vrijdag bericht de BBC over de problemen die Britse handelaars ondervinden als ze een pakje dat gestuurd werd naar de EU, moeten terugnemen. Voor de meesten is het sop de kool niet waard.

Het terugnemen van het pakje betekent immers dat men ook opnieuw douanerechten moet betalen op de zending naar het Verenigd Koninkrijk, getuigt Adam Mansell, hoofd van de sectororganisatie UK Fashion and Textile Association (UKFT) aan de BBC. Volgens hem wordt momenteel bijna een derde van de pakjes die Europese consumenten online bestelden bij een Brits bedrijf teruggezonden. De consument wordt immers geconfronteerd met extra kosten, omdat het om een pakje van buiten de EU gaat.

Maar het terugnemen van die zendingen wordt niet op gejuich onthaald in het VK. Er komen immers heel wat formaliteiten en kosten bij kijken, zegt Mansell. Volgens hem liggen vele pakjes nu in opslagplaatsen in België, Duitsland en Ierland. Voor één modemerk zou de rekening al opgelopen zijn tot bijna 20.000 pond, aldus de BBC.

Kleinere spelers hebben al besloten niet langer uit te voeren naar de EU. Het is goedkoper voor de handelaars om de pakjes achter te laten of te verbranden, klinkt het laconiek bij de UKFT.

