Brexitonderhandelingen: Britten zetten EU onder druk

De Britse brexitminister Stephen Barclay en juridisch adviseur Geoffrey Cox zakten begin deze week nog maar eens af naar Brussel voor gesprekken over de brexit. De Ierse backstop - de noodoplossing om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden - staat daarin centraal.

Om haar echtscheidingsakkoord in extremis nog door het Lagerhuis te krijgen, heeft premier Theresa May 'juridische garanties' nodig van Europa, waarin bijvoorbeeld een einddatum voor die backstop staat. Maar Europa wil daar niet van weten, waardoor de onderhandelingen in een nieuwe impasse gesukkeld zijn.

De gesprekken worden normaal gezien dit weekend verder gezet, maar de minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt waarschuwt de EU nu al. De relaties tussen Groot-Brittannië en Europa zullen 'jarenlang vergiftigd zijn' als Brussel geen toegevingen doet, verklaarde hij vrijdagochtend op de Britse openbare omroep BBC. 'Dit is een moment van verandering in de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. De geschiedenis zal beide kanten veroordelen als we dit verkeerd aanpakken.'

Lees ook: Kiest Theresa May er eindelijk voor om de harde brexiteers onder druk te zetten?

De Europese Unie zal zich dus flexibeler moeten opstellen, vindt Hunt. 'We willen vrienden blijven met de EU. Dat vereist dat Europa flexibel is en begrijpt dat we nu een zeer duidelijke vraag hebben. We vragen geen onredelijke dingen.'

De Britse minister blijft erbij dat het mogelijk is om nog voor de stemming in het Britse parlement van volgende week garanties los te krijgen in Brussel. 'Er is vooruitgang geboekt in de afgelopen dagen. Er is nog wat werk voor de boeg, maar het is zeker mogelijk.' Voorlopig zakken Barclay en Cox vrijdag niet opnieuw af naar Brussel, al blijven ze wel 'standby' als er toch een doorbraak zou komen. Volgens de BBC worden de ambassadeurs van de 27 andere lidstaten vrijdag om 15 uur aan het Schumanplein verwacht voor een brexitvergadering.

Premier Theresa May geeft rond die tijd een speech in een bedrijf in het kuststadje Grimsby. Volgens de Britse media zal ze de Europese Unie oproepen 'een keuze te maken'. 'Het is in het Europees belang dat het Verenigd Koninkrijk vertrekt met een akkoord.' Zij zou zondag of maandagochtend naar Brussel afzakken voor een ontmoeting met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

De brexitdatum is voorlopig nog altijd 29 maart. Maar als Londen en Brussel voor volgende week geen compromis vinden, wenkt het uitstel.