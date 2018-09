Brexitonderhandelaar Barnier wil geen commissievoorzitter worden

arnier werd al vaker in de pers genoemd als mogelijke opvolger van Jean-Claude Juncker. Maar op twitter zegt hij vrijdag dat hij 'beslist heeft om zich geen kandidaat te stellen tijdens het congres van de EVP in Helsinki, op 7 en 8 november'. Brexit leidt namens de Europese Unie de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de Brexit, die voor eind maart volgend jaar voorzien is.

'Het is mijn plicht en mijn verantwoordelijkheid om de onderhandelingen over de Brexit tot het einde voort te zetten', zegt Barnier. In 2014 was de Fransman binnen de EVP kandidaat om de Europese Commissie te leiden, maar de EVP koos uiteindelijk voor Juncker.