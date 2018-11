Brexitakkoord tussen EU en VK, May zoekt steun in regering

Dat bevestigt de Britse regering. Premier Theresa May roept woensdag haar regering samen om de tekst te bespreken. 'De ministerraad komt woensdag om 14 uur (Britse tijd) bijeen om de tekst te evalueren en te beslissen over de volgende etappes', klinkt het in een persbericht van Downing Street.

Verschillende Britse media melden dat May haar ministers heeft gevraagd om elk van hen vanavond al één op één te zien om de temperatuur op te meten. Zij kunnen tegen de vergadering van woensdag alvast 'relevante documentatie' inkijken.

De standpunten binnen de Britse regering over de Ierse grenskwestie en de brexit in het algemeen liggen nog ver uiteen.

Geen harde grens

Hoewel een finaal akkoord nog ver weg is, gaat het om een significante doorbraak in de brexitonderhandelingen. De kwestie over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland was het laatste grote twistpunt tussen Londen en Brussel voor het sluiten van een terugtrekkingsakkoord.

Volgens de Ierse openbare omroep omvat het ontwerpakkoord een tijdelijke douaneregeling voor het hele Verenigd Koninkrijk (VK), met specifieke voorzieningen voor Noord-Ierland. Dat stukje VK zou dichter bij de eengemaakte markt staan dan de rest van het VK.

Volgens twee bronnen bij de onderhandelingen is de tekst 'zo stabiel als maar kan', maar zijn de onderhandelingen rond de Ierse 'backstop' nog niet helemaal rond.

Reacties

Sowieso moet de Britse regering het licht nog op groen zetten, waarna ook het Britse en het Europese parlement hun fiat moeten geven.

De eerste reacties zijn alvast gemengd. De Democratic Unionist Party (DUP), die regering gedoogsteun geven, zegt bij monde van ondervoorzitter Nigel Dodds dat dit ontwerpakkoord 'zeer, zeer moeilijk te verkopen zal zijn', maar dat hij de details wil afwachten.

Ook oppositiepartij Labour is sceptisch. Leider Jeremy Corbyn: 'Gezien de manier waarop deze onderhandelingen zijn verlopen, lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat dit een goede deal voor het land is. Als niet aan onze voorwaarden voldaan is, zullen we tegen stemmen.'

De opgestapte minister Boris Johnson, een van de boegbeelden van het Leave-camp voor het brexitreferendum, zei: 'Ik hoop dat de regering het juiste doet en dit akkoord verwerpt.'

Julian Smith, parlementslid voor de Conservative Party van May, zegt dan weer 'erop te vertrouwen' dat het akkoord door het parlement raakt.

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier maande aan tot terughoudendheid: 'We zijn er nog niet'.

May hoopt een akkoord deze maand nog te beklinken op een Europese top, om het dan voor het kerstreces door het parlement te loodsen.

Noodplan

Dinsdag raakte nog bekend dat de Europese Commissie een actieplan voorbereidt dat Brussel moet behoeden voor een mogelijk 'no deal'-scenario met de Britten. Als er voor 30 maart volgend jaar geen terugtrekkingsakkoord geratificeerd is, hebben Europese regels vanaf middernacht geen enkel effect meer in het Verenigd Koninkrijk.

Het plan identificeert een aantal prioriteiten waar onmiddellijk maatregelen nodig zullen zijn, zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans dinsdagmiddag vanuit Straatsburg. Het gaat om reis- en verblijfsvisa, financiële diensten, luchtvaart, douane, gezondheidsregelgeving, het delen van privégegevens en klimaatbeleid, allemaal beleidsdomeinen 'waar het essentieel is om de belangen van de EU te beschermen maar waar voorbereidend werk op dit moment niet mogelijk is', zei Timmermans.

Zo liet hij weten dat de EU bereid is de verplichte verblijfsvisa voor Britten in de EU na de brexit te laten varen op voorwaarde dat Londen hetzelfde doet voor EU-onderdanen. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk die na de brexit naar de Schengenzone willen reizen, zouden dat kunnen zonder een visa op voorwaarde dat ze niet langer dan 180 dagen blijven.