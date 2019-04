Het Verenigd Koninkrijk krijgt van de Europese Unie tot 31 oktober de tijd om de brexit te realiseren en de deur van de EU achter zich dicht te trekken. Premier Theresa May heeft dat aanbod van de 27 Europese leiders aanvaard.

Het was voorzitter Donald Tusk die het nieuws woensdagnacht kort voor 2 uur bevestigde, nadat eerder al was uitgelekt dat de EU27 May een uitstel tot eind oktober had aangeboden. De staatshoofden en regeringsleiders waren dat overeengekomen na urenlange onderhandelingen, waarbij met name de Franse president Emmanuel Macron het hard had gespeeld. Het nieuwe uitstel van de brexit betekent dat een 'no deal' vrijdag 12 april definitief van de baan is.

Behalve dat de brexit tot (ten laatste) 31 oktober uitgesteld wordt, werd op de Europese top ook beslist om in juni de voortgang van het hele dossier aan een tussentijdse analyse te onderwerpen.

Volgens de Maltese eerste minister Joseph Muscat, die als eerste over de beslissing een tweet de wereld instuurde, geeft een uitstel van zes maanden de Britten 'de tijd om eindelijk hun keuze te maken'. De Deense premier Lars Lokke Rasmussen spreekt van 'een bijkomende kans voor het VK'.

May is tevreden

Theresa May is tevreden, ook al had zij om een korter uitstel tot 30 juni gevraagd. 'Als het akkoord voor eind oktober wordt goedgekeurd, kan het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen. Als dat in de eerste drie weken van mei kan, dan kunnen we al op 1 juni de EU verlaten', zei ze na afloop van de vergadering op een persconferentie.

May is van plan de parlementsleden donderdag al toe te spreken over de details van het akkoord. Intussen blijft ze de gesprekken met oppositiepartij Labour voortzetten. 'Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar we hebben de verantwoordelijkheid als politici om de impasse te doorbreken', zegt ze.

De Britse premier beloofde ook dat Groot-Brittannië zich gedurende het uitstel aan de verplichtingen zal houden, en loyaal zal samenwerken.

Charles Michel: 'Europese eenheid is bewaard gebleven'

Het uitstel is een goed compromis, vooral omdat er enkele waarborgen zijn ingebouwd om te vermijden dat de Britten de Europese instellingen van binnenin boycotten. Dat zegt premier Charles Michel. En ondanks de starre houding van de Franse president Emmanuel Macron is de Europese eenheid volledig intact gebleven, zegt hij.

Michel is vooral tevreden met de waarborgen om de werking van de Europese instellingen te blijven garanderen. Theresa May ging ermee akkoord enkele garanties in te bouwen om de normale werking van de Europese instellingen niet te ondermijnen. Zo staat er een paragraaf in die bepaalt dat de 27 tijdens de verlenging van de artikel 50-procedure zonder de Britse premier kunnen overleggen over zaken die pas na de brexit ingaan. Concreet: Londen zal maar weinig in de pap te brokken hebben in de aanstelling van een nieuwe Commissievoorzitter en in de volgende Europese meerjarenbegroting. 'Maar we moeten wel waakzaam blijven. Daarom is het ook nuttig om in juni een stand van zaken op te maken.'