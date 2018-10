Brexit: verlenging overgangsperiode ligt op tafel

De Britse premier Theresa May sluit niet uit dat de overgangsperiode na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie 'met enkele maanden' wordt verlengd. 'Maar we verwachten niet dat dit ook nodig zal zijn', verklaarde ze donderdag voor aanvang van de Europese top in Brussel.

De Britten trekken eind maart 2019 de deur van de Europese Unie achter zich dicht, maar in het ontwerpakkoord over de boedelscheiding is een overgangsperiode tot het einde van 2020 voorzien. In die periode blijft het land nog deel uitmaken van de douane-unie en de interne markt en moet het ook alle regels daarover blijven respecteren.

Een verlenging van die overgangsperiode ligt nu op tafel. 'Het idee is een optie te creëren om de implementatieperiode met enkele maanden te verlengen', zo erkende May. 'Maar we verwachten niet dat dit aangewend moet worden omdat we ervoor willen zorgen dat onze toekomstige relatie met de EU tegen het einde van 2020 in orde zal zijn.'

Grens met Noord-Ierland

De verlenging van de overgangsperiode zou een vergelijk over het grootste knelpunt in de onderhandelingen, de Ierse grenskwestie, moeten bevorderen. Eenmaal de Britten uit de douane-unie en de interne markt stappen, zouden er immers opnieuw controles moeten uitgevoerd worden op de grens tussen het Britse Noord-Ierland en Ierland.

Beide partijen willen dat vermijden om het Ierse vredesproces en de Goede Vrijdagakkoorden te vrijwaren. De Europeanen eisen een ultieme noodoplossing waarbij Noord-Ierland de facto deel blijft uitmaken van de douane-unie en de interne markt, maar May bevestigde donderdag dat 'een douanegrens in de Ierse zee' onaanvaardbaar is.

De Britten hopen het probleem op te lossen in de onderhandelingen over de toekomstige economische relaties, maar het is niet zeker dat er tegen eind 2020 zo'n akkoord in werking zal zijn.