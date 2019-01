Brexit: Queen roept Britten op 'gemeenschappelijke basis' te zoeken

De verklaring wordt algemeen geïnterpreteerd als een rechtstreekse allusie op de diepe verdeeldheid in haar land over de brexit.

'Als we kijken naar nieuwe antwoorden in deze moderne tijd, dan verkies ik het beproefde recept, zoals met respect over elkaar praten en het respecteren van verschillende standpunten, samenkomen om een gemeenschappelijke basis te vinden, en nooit het bredere plaatje uit het oog te verliezen', verklaarde Elizabeth. 'Voor mij is deze benadering tijdloos, en ik raad ze iedereen aan.'

De verklaringen van de 92-jarige Queen bij het Sandringham Women's Institute in Norfolk worden in het Verenigd Koninkrijk alom geïnterpreteerd als een verwijzing naar de grote politieke spanningen in het land over het vertrek uit de Europese Unie op 29 maart.

Ook in haar kersttoespraak leek Elizabeth vorige maand al in bedekte termen te verwijzen naar het verscheurende debat over de brexit. Royaltywatchers stippen aan hoe betekenisvol dat is. Ook in het Verenigd Koninkrijk moet het koningshuis zich houden aan de politieke neutraliteit, en het is zeer ongewoon dat de vorstin uitspraken doet over politiek beladen thema's.