Brexit: premier May wil echtscheidingsakkoord heropenen

'Het Verenigd Koninkrijk blijft geloven dat het absoluut in het belang van het Verenigd Koninkrijk is om te vertrekken met een akkoord, maar we hebben een akkoord nodig dat op de steun van het parlement kan rekenen en dat zal enkele aanpassingen aan het terugtrekkingsakkoord vereisen', zei de woordvoerder van Downing Street 10 tijdens een persbriefing.

May bereikte in november vorig jaar een akkoord met de Europese Unie over de voorwaarden voor een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Het akkoord werd twee weken geleden echter met ruime meerderheid afgewezen in het Britse parlement.

Volgens Downing Street 10 lag die nederlaag aan de backstop, de vangnetoplossing die is uitgedokterd om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland te vermijden.

May neemt dinsdagmiddag het woord in het parlement. Nadien volgt een debat over amendementen die parlementsleden hebben ingediend om greep te krijgen op de volgende stappen in het brexit-proces. Een aantal van die amendementen stuurt aan op een verwijdering of aanpassing van de Ierse backstop.

Parlementsvoorzitter John Bercow zal bij het begin van het debat aankondigen welke amendementen ter stemming worden voorgelegd. De Europese Unie heeft tot dusver steeds geweigerd om het echtscheidingsakkoord te heropenen.