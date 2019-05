Brexit Party en CDU grootste nationale partijen in Europees Parlement

De Brexit Party is niet alleen als winnaar van de Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk uit de bus gekomen. Met 29 Europarlementsleden is het nieuwe vehikel van Nigel Farage meteen de grootste nationale partij in het Europees Parlement, samen met de Duitse christendemocraten van CDU/CSU.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Nigel Farage verneemt de uitslagen van de verkiezingen, 27 mei 2019.

De extreemrechtse Italiaanse regeringspartij Lega haalt 28 verkozenen. Dat blijkt maandag uit de meest recente verkiezingsuitslagen. Het zijn logischerwijze de grootste Europese landen die de meeste vertegenwoordigers naar het Europees Parlement sturen en dus de grootste delegaties afvaardigen. Farage legt met zijn Brexit Party beslag op 29 van de 73 Britse zetels, maar als de brexit doorgaat, zullen al die Britse MEP's wel uit het halfrond verdwijnen. Behalve de Brexit Party, CDU/CSU en Lega, mag ook het Poolse PiS meer dan 20 parlementsleden naar Brussel en Straatsburg sturen. De conservatieve regeringspartij haalt volgens de voorlopige uitslag in Polen 23 zetels. In Frankrijk bezorgt de nipte winst voor het Franse Rassemblement national van Marine Le Pen de partij 1 zetel meer dan de Rennaissance-lijst van president Emmanuel Macrons partij LREM: 22 voor Le Pen, tegenover 21 voor Macron. Ook enkele linkse partijen mogen een grote afvaardiging naar het parlement sturen. De Duitse groenen, in eigen land dé grote winnaar, slepen 20 zetels in de wacht. Ook de Spaanse socialistische PSOE haalde 20 zetels. De Italiaanse sociaaldemocraten van de Partito Democratico lijken 18 zetels te halen. In Polen sleept een brede pro-Europese coalitie rond het Burgerplatform van Donald Tusk eveneens 18 zetels in de wacht. Lees ook: Europese verkiezingsresultaten bevestigen federale en Vlaamse trend