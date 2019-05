Brexit-partij van Farage in de peilingen groter dan Conservatieven en Labour samen

De Brexit Party van Nigel Farage zou volgens de laatste peiling van de zondagskrant The Observer de grote winnaar worden van de Europese verkiezingen in Groot-Brittannië. De partij zou volgens de peiling groter worden dan de Conservatieven van premier Theresa May en de Labour-oppositie van Jeremy Corbyn samen.

Nigel Farage op 11 mei 2019.

In de peiling uitgevoerd door Opinium bij 2.004 Britten komt de Brexit Party uit op 34 procent (+6 punten). Op afstand volgt Labour met 21 procent (-7 punten). De Europa-gezinde Liberal Democrats zouden landen op 12 procent (+5 punten). Pas dan volgen de Conservatives met 11 procent, of een daling met 3 punten sinds de vorige peiling van 23 april. Farage lijkt er in geslaagd te zijn om een groot deel van de kiezers te strikken die voor een Brexit zijn. De pro-Europese stemmen zijn dan weer verdeeld over meerdere partijen, met Labour, de liberaaldemocraten en de nieuwe formatie Change UK. Aan de Britse omroep BBC zei de conservatieve onderwijsminister Damian Hinds alvast dat het moeilijke verkiezingen zullen zijn voor zijn partij. Die zijn voor sommigen een tweede referendum, aldus Hinds. 'Voor sommigen is dit de ultieme kans voor een proteststem.' Farage zei aan de BBC dat er een vertrouwensbreuk is tussen het volk en de politici. Indien hij wint, zal hij vragen dat zijn verkozen Europarlementsleden deel mogen uitmaken van het Brexit-onderhandelingsteam van de Britse regering. 'We hebben een tweepartijensysteem dat op dit moment enkel zichzelf dient.' Lees ook: Leggen de eurosceptici binnenkort de Europese Commissie lam?