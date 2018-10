Brexit: May legt geen nieuwe elementen op tafel

De EU-leiders bespraken woensdagavond, op de eerste dag van de Europese top in Brussel, de stand van de brexitonderhandelingen.

'De toon van May was meer ontspannen dan in Salzburg', verwees Tajani op een persconferentie naar de Europese top van vorige maand. 'Inhoudelijk heeft ze hier niets substantieel nieuws gezegd, maar ze hanteerde wel de toon van iemand die een akkoord wil bereiken.'

Dinsdag zei Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk nog dat hij van May concrete voorstellen verwachtte om de onderhandelingen te deblokkeren. Aan die oproep heeft ze dus geen gehoor gegeven, al was parlementsvoorzitter Tajani niet negatief over de tussenkomst van May.

'De inhoud is belangrijk, maar de toon ook. En die was van iemand die een akkoord wil bereiken.' De lichaamstaal van May, zo verwees Tajani grappend naar haar bekende dansjes, 'is iets positiever dan vroeger'.

Meer tijd

Eerder verklaarde de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier dat beide kampen 'nog veel meer tijd nodig' hebben om een akkoord te bereiken.

'We hebben de laatste dagen, weken en nachten intensief onderhandeld om een akkoord te vinden, maar we zijn er nog niet. De brexit moet ordelijk gebeuren. Daarvoor hebben we nog tijd nodig, veel meer tijd.' Barnier wil de onderhandelingen de komende weken 'rustig en geduldig' verderzetten.

Europese bronnen schuiven de maand december naar voren als het ultieme tijdstip voor een brexit-akkoord. Wordt die deadline gemist, dan is een harde brexit zonder akkoord onvermijdelijk. Vooral de Ierse grenskwestie bemoeilijkt de zoektocht naar een akkoord.

Garantie

Premier Charles Michel (MR) heeft er vertrouwen in dat er de komende weken nog een akkoord over de brexit kan worden gevonden. 'Maar we willen van Theresa May ook horen of ze voor zo'n akkoord de steun van haar eigen parlement kan krijgen', zei Michel. 'Het is belangrijk dat er op het Europese niveau zekerheid bestaat over het feit dat het akkoord geïmplementeerd zal worden door het Britse parlement.'

Ook andere Europese leiders, zoals de Luxemburgse premier Xavier Bettel en Litouwse presidente Dalia Grybauskaite, lieten zich bij hun aankomst in die zin uit.

De Franse president Emmanuel Macron wil van May horen welk akkoord voor haar aanvaardbaar is, 'rekening houdend met de politieke evenwichten' in het Britse parlement. Macron en co. zijn niet vergeten hoe de EU in februari een akkoord sloot met de toenmalige Britse premier David Cameron over nieuwe EU-lidmaatschapsvoorwaarden voor het VK, om Cameron vier maanden later het brexitreferendum te zien verliezen.

Zoals bekend zou een aanzienlijk deel van Mays Conservatieve fractie in het Lagerhuis alleen willen instemmen met een harde brexit, terwijl de Noord-Ierse DUP - die de minderheidsregering van May in het zadel houdt - zegt elk akkoord te zullen verwerpen dat het risico in zich draagt dat Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.