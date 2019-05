Brexit: May biedt parlementsleden stemming over tweede referendum aan

De Britse premier Theresa May heeft de parlementsleden opgeroepen om 'de laatste kans' te grijpen en begin juni haar plan voor het Britse vertrek uit de Europese Unie goed te keuren. May biedt de parlementsleden een tiental toegevingen aan, waaronder een stemming in het parlement over een tweede referendum.

Premier Theresa May op 21 mei 2019.