Brexit: Labour laat mogelijkheid voor tweede referendum open

Een zorgvuldig geformuleerd amendement op de plannen van de regering-May zou het Lagerhuis toelaten die optie te kiezen. Maar niet alle Labour-parlementsleden willen met zoveel woorden gezegd hebben dat Labour een nieuw referendum steunt.

Nadat haar brexit-plan vorige week weggestemd werd door het Britse parlement, kwam premier Theresa May maandag met wat een 'plan B' had moeten zijn. Ze verklaarde dat de gesprekken met haar eigen Tories en met de andere partijen doorgaan in een poging een parlementaire meerderheid te vinden voor een oplossing die in de eerste plaats vermijdt dat er na de brexit een harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland. Een tweede referendum blijft ze uitsluiten.

Labour-leider Jeremy Corbyn weigert nog steeds te onderhandelen met May en diende maandagavond een amendement in op de brexit-motie die volgende week dinsdag hoe dan ook ter stemming zal voorliggen in het parlement. In het amendement van Corbyn staat dat de regering het parlement moet vragen te kiezen tussen Labours brexit-plan en de organisatie van een "volksraadpleging" over een tekst die door een meerderheid van de parlementsleden wordt gesteund. Het zorgvuldig geformuleerd amendement probeert de twee kampen binnen Labour te verzoenen.

Voorzitter Corbyn en zijn medestanders blijven sceptisch over een tweede referendum, maar Keir Starmer, de brexit-schaduwminister van Labour, is helemaal voor.

'Ons amendement zal de parlementsleden de kans geven te stemmen over verschillende opties om deze brexit-impasse te beëindigen en de chaos van een 'no deal' te vermijden', zegt Corbyn. 'Het is de hoogste tijd dat het alternatieve brexit-plan van Labour op de voorgrond wordt gebracht, terwijl tegelijk alle opties open worden gehouden, ook die van een volksraadpleging.'

Corbyns medestanders haasten zich echter te zeggen dat Labour met het amendement geen oproep voor een tweede referendum lanceert. Voorlopig blijft de officiële lijn van de grootste oppositiepartij dat het Verenigd Koninkrijk naar een permanente douane-unie met de EU en nauwe aansluiting bij de Europese interne markt moet streven.