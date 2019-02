Brexit: Europees president Tusk noemt uitstel 'rationele' oplossing

'Rekening houdend met de situatie waarin we ons bevinden, denk ik dat een bijkomend uitstel een rationele oplossing zou zijn', zo verklaarde Tusk op een persconferentie in Sharm el-Sheikh. 'Maar premier May denkt nog altijd dat ze dit scenario kan vermijden', voegde hij toe.

Hij verzekerde dat de lidstaten ongeacht de uitkomst 'maximaal begrip en goede wil' zullen tonen.

Tusk erkende dat 'de wettelijke en procedurele context van een mogelijk uitstel' deel uitmaakte van het gesprek dat hij in Sharm el-Sheikh met May heeft gehad. 'Hoe minder tijd er overblijft tot 29 maart, hoe groter de kans op uitstel', zo wees Tusk op een volgens hem 'objectief feit'.

Eén maand

Het Verenigd Koninkrijk stapt in principe op 29 maart uit de Europese Unie. Uitstel is mogelijk, maar dan moet premier Theresa May daarvoor een verzoek indienen dat vervolgens door alle andere lidstaten ingewilligd moet worden.

Uitstel van de brexit heeft May tot dusver echter categoriek uitgesloten. May hoopt nog steeds een meerderheid in het Britse parlement te winnen voor het echtscheidingsakkoord dat ze vorig jaar met haar Europese partners had bereikt.

Midden januari torpedeerde Westminster die deal, maar de conservatieve premier maakt zich sterk dat ze in Brussel een aantal bijsturingen uit de brand kan slepen die de parlementsleden zullen overtuigen om het akkoord alsnog goed te keuren. 'Op 29 maart vertrekken met een akkoord ligt binnen ons bereik en daar gaat al mijn energie naartoe', klonk het maandag bij May, die van de top in Sharm el-Sheik profiteerde om haar Europese ambtgenoten te spreken over de brexit-impasse.

De conservatieve premier voelde naar eigen zeggen 'een echte vastberadenheid om een uitweg te vinden die een vlot en geordend vertrek met een akkoord mogelijk maakt'.

May vraagt 'wettelijk bindende' aanpassingen aan de backstop, de vangnetoplossing die moet verzekeren dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland te allen tijde open blijft. Om grenscontroles te vermijden, zou Groot-Brittannië (het Verenigd Koninkrijk zonder Noord-Ierland, nvdr.) in de Europese douane-unie blijven tot er een alternatieve oplossing is gevonden. Voor harde brexiteers is dat onverteerbaar.

Bij de Europese Commissie in Brussel luidde het maandag dat er 'goede vooruitgang' is geboekt tijdens de gesprekken met de Britten. Er wordt nog steeds gewerkt op drie pistes: aanpassingen aan de politieke verklaring over de toekomstige relaties, alternatieve regelingen die in de toekomst de backstop kunnen vervangen, en mogelijke bijkomende garanties dat de backstop van tijdelijke aard is en dat het de bedoeling is dat die nooit geactiveerd moet worden.

Stemming

Zondag beloofde May dat de Britse parlementsleden tegen 12 maart opnieuw over het echtscheidingsakkoord zullen mogen stemmen, maar volgens een woordvoerster van de Commissie kan er onderhandeld worden tot de Europese top van 21 maart.

Gevraagd of zo'n late deadline nog voldoende tijd laat om een geordende brexit op 29 maart te verzekeren, antwoordde de woordvoerster dat de Europese instellingen 'zeer goed in staat zijn om snel beslissingen te nemen als dat nodig is'

Toch duiken er steeds meer berichten over een mogelijk uitstel op. Zo heeft het conservatieve parlementslid Simon Hart een amendement voorbereid dat de brexit zou uitstellen tot 23 mei indien May er niet in slaagt om tegen 12 maart een akkoord door Westminster te jagen. Een amendement van het socialistische oppositielid Yvette Cooper en de conservatief Oliver Letwin zou de regering dan weer dwingen om het parlement over uitstel te laten stemmen.

Woensdag krijgen de parlementsleden opnieuw de kans om de brexit in een bepaalde richting te duwen. Voorafgaand zal May dinsdag het parlement nog eens updaten over de stand van de onderhandelingen.