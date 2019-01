Brexit: EU-onderdanen moeten niet meer betalen voor aanvraag verblijfsrecht

Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk moeten uiteindelijk dan toch geen 65 pond (74 euro) betalen om een aanvraag in te dienen om na de brexit aan de andere kant van het Kanaal te blijven wonen. Dat heeft premier Theresa May maandag aangekondigd het parlement.